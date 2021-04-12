رئيس إقليم كوردستان والسفير الامريكي يبحثان "الحوار الاستراتيجي"

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين مع السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر الجولة الثالة من الحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي بمشاركة الاقليم، ونتائج زيارة رئيس الاقليم خلال الايام الاخيرة الثلاث الى بغداد ولقاءاته مع كبار القادة والمسؤولين العراقيين.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل مساء الاثنين السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، وتطرق الجانبان للجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي الذي جرى الاسبوع الماضي بمشاركة اقليم كوردستان ومستقبل العلاقات الامريكية العراقية في اطار هذا الحوار، مشيرا الى ان الجانين اكدا رغبة المشتركة لتطوير العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع امريكا على اساس المصالح المشتركة.

واضاف البيان ان الاجتماع الذي تم بحضور القنصل الامريكي العام في اربيل، تطرق فيه الجانبان إلى الزيارة التي قام بها بارزاني خلال الايام الثلاثة الاخيرة الى بغداد ولقاءاته واجتماعاته مع الرئاسات الثلاث والقادة وكبار المسؤولين والاطراف والقوى السياسية العراقية.

واتفق الطرفان على ضرورة الانسجام والتعاون بين جميع القوى والاطراف السياسية والمكونات العراقية من اجل اجتياز المشكلات والازمات التي تمر بها البلاد والخطوات نحو مستقبل افضل.

واشار البيان الى بارزاني والسفير الامريكي تطرقا الى اقرار قانون الموازنة العراقية العامة في مجلس النواب ووصفاه بالخطوة الايجابية، وتمنيا ان تكون هذه الخطوة فرصة ودافعا للتفاهم الاكثر بين اربيل وبغداد وحل المشكلات الاخرى بينهما على اساس الدستور.

ونوه البيان الى ان تطورات وباء كورونا وحملة التلقيح والاستعدادات للانتخابات العراقية المقبلة والاوضاع في المنطقة بصورة عامة كانت محاور اخرى في الاجتماع.