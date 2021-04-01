رئيس إقليم كوردستان: استئناف الحوار الاستراتيجي بمشاركة أربيل خطوة مهمة

بارزاني يصف استئناف الحوار الاستراتيجي الامريكي العراقي بمشاركة اربيل كخارطة طريق للعمل المشترك

شفق نيوز/ وصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، استئناف الحوار الاستراتيجي الامريكي العراقي بمشاركة اقليم كوردستان بالخطوة المهمة التي تحدد اطارا جيدا للعلاقات الثنائية وتكون كخارطة طريق للعمل المشترك.

جاء ذلك خلال استقباله كبير المستشارين العسكريين في السفارة الامريكية في بغداد الجنرال جون تايكرت والوفد المرافق له، وفق بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وعبر بارزاني عن شكره وتقديره لدور التحالف الدولي في الحرب ضد داعش، مؤكدا ضرورة استمرار مهام امريكا والتحالف في العراق لقطع دابر الارهاب.

وشدد على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار مخاطر الارهاب وعودة داعش والتنسيق بين اربيل وبغداد والتحالف وملء الفراغات الامنية.

ووصف بارزاني استئناف الحوار الاستراتيجي الامريكي العراقي بمشاركة اقليم كوردستان بالخطوة المهمة التي تحدد اطارا جيدا للعلاقات الثنائية وتكون كخارطة طريق للعمل المشترك، مشددا على انها فرصة مناسبة للعراق واقليم كوردستان للاستفادة من هذا الحوار خصوصا في مجال القطاع الخاص وتقديم الخدمات العامة.

من جانبه، قدم الوفد الأمريكي التهنئة بتمرير قانون الموازنة العراقية العامة في مجلس النواب، مثمنا في الوقت ذاته على أهمية الشراكة بين البيشمركة والتحالف الدولي.

ووصف بارزاني تمرير قانون الموازنة العراقية العامة بالخطوة المهمة للعراق واقليم كوردستان، مشيرا إلى رغبة إقليم كوردستان في تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين العراق واقليم كوردستان وامريكا.

وشكر بارزاني المساعدات الامريكية لقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش والتعاون مع وزارة البيشمركة في عملية الاصلاح، مبينا رغبة اقليم كوردستان لمعالجة جميع المشكلات مع بغداد على اساس الدستور، لافتا الى انه وصف ترسيخ النظام الاتحادي (الفدرالي) في العراق كمفتاح حل يصب في مصلحة الجميع.

وافاد البيان بان الانتخابات في العر اق وتأثيرات الموجة الجديدة لفيروس كورونا على اقليم كوردستان والعالم وعدد من القضايا الاخرى ذات الاهتمام المشترك كانت جوانب اخرى من الاجتماع بين الجانبين.