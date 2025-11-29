رئيس حكومة كوردستان يعلن استئناف إنتاج كورمور ويؤكد: الهجوم لن يمرّ بلا محاسبة

شفق نيوز – أربيل

أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء السبت، التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج الغاز في حقل كورمور خلال ساعات، تمهيداً لإعادة التيار الكهربائي إلى مدن الإقليم، مؤكداً أن الهجوم الذي استهدف البنية التحتية للغاز "لن يمرّ بلا محاسبة".

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "شعب كوردستان الوطني أدان هذا الهجوم باعتباره اعتداءً على جميع المواطنين، وقد أدى إلى قطع الكهرباء عن ملايين الأشخاص في الإقليم وبقية العراق"، موجهاً الشكر "لشعب كوردستان على صبرهم وصلابتهم بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف قبل أيام البنية التحتية للغاز وتسبب بانقطاع الكهرباء".

وأشار إلى أن الاستعدادات الفنية التي جرت مع شركة دانا غاز أفضت إلى "اتفاق لاستئناف الإنتاج خلال الساعات المقبلة وإعادة الكهرباء"، مبيناً أنه تحدث مع إدارة الشركة وقدم الشكر للعاملين فيها "على صمودهم وإرادتهم القوية، خصوصاً بعد تعرض حقل خورمور لأحد عشر هجوماً".

وأكد رئيس الحكومة، أن إقليم كوردستان، "وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية"، سيعمل على محاسبة منفذي الهجوم ومنع تكرار الاعتداءات الإرهابية، لافتاً إلى استمرار العمل "مع الشركاء الدوليين لتأمين الاحتياجات اللازمة لحماية المواطنين والمنشآت الحيوية والاستثمارات".

وأضاف، أن "الهجوم لا يمكن أن يمرّ بدون محاسبة ولا يجب أن يصبح حدثاً اعتيادياً"، مشيراً إلى أن ما جرى "كشف أن الأعداء والجهات المأجورة لا يتقبلون تقدم كوردستان ورفاه شعبها، فلجؤوا إلى أعمال جبانة وغير إنسانية أدخلت المواطنين في الظلام".

وحث مسرور بارزاني رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني على "محاسبة منفذي الهجوم أيّاً كانوا وأينما وجدوا وفق القانون"، موضحاً أن "هذا هو الردع الحقيقي، وننتظر إجراءات جدية تطمئن المواطنين والمستثمرين بأن مثل هذه الهجمات لن تتكرر".

وبيّن أن "العراق لا يمكنه جذب الاستثمارات في وقت تقوم فيه الميليشيات والعصابات الفاسدة والمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون بقصف البنى التحتية الوطنية دون عقاب، وتجد لذتها في معاناة شعب كوردستان".

وجدد بارزاني استنكاره للأشخاص والجهات التي احتفلت بالهجوم، معرباً عن شكره للفرق الفنية في وزارتي الثروات الطبيعية والكهرباء والقوات الأمنية على جهودهم خلال الأيام الماضية. وأكد أن "الهجمات الجبانة لن تثني حكومة الإقليم عن التزامها بتحسين حياة المواطنين"، داعياً السكان إلى "الاستمرار في دعم جهود وبرنامج الحكومة".

وفي السياق، تلقى بارزاني اتصالاً هاتفياً من القائم بأعمال السفارة الأمريكية جوشوا هاريس، الذي أدان بشدة الهجوم على حقل كورمور، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان.

واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية لردع مثل هذه الهجمات وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.

وأعلنت وزارتا الموارد الطبيعية والكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، مساء السبت، حلّ معظم المشكلات الفنية لشركة "دانا غاز" في حقل كورمور بعد تعرضه للقصف قبل يومين، وذلك من أجل استئناف عملية إنتاج الغاز الطبيعي بأسرع وقت ممكن وإيصاله مباشرة إلى محطات إنتاج الكهرباء.

ومساء أمس الجمعة أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أنها تكثف جهودها لإعادة مستوى الإنتاج إلى وضعه الطبيعي، مؤكدة أن الكهرباء ستعود بـ"أسرع وقت ممكن".

من جهته أعلن رئيس جمعية المولدات الأهلية في السليمانية، عثمان محمد، السبت، عن تحديد ساعات تشغيل المولدات الأهلية من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً، بعد التراجع الكبير لإمداد الطاقة على شبكة الكهرباء الوطنية بالمحافظة بسبب الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور.

وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من الشهر الجاري، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، وتوقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.