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رئيس حكومة كوردستان يشكر هولندا لدعمها الامن الغذائي في الأقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-08T10:05:08+0000
رئيس حكومة كوردستان يشكر هولندا لدعمها الامن الغذائي في الأقليم

شفق نيوز/ قدم رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، شكره للحكومة الهولندية على مساندتها للقطاعين الخاص والعام ودعمها الامن الغذائي للإقليم، فيما اعربت هولندا عن الاستعداد لتعزيز الاقتصاد والاستثمار.

وقالت حكومة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، السفير الهولندي لدى العراق مايكل رينتنار.

واثناء اللقاء، الذي حضره القنصل العام الهولندي هانس آكربوم، أوضح البيان، أنه جرى التباحث حول الوضع العام والعملية السياسية في العراق، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، فضلاً عن مناقشة توطيد آفاق العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا.

وثمّن السفير الهولندي الإصلاحات التي تجريها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيما الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة، معرباً عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، وخاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

وبحسب البيان، فقد شكر رئيس الحكومة هولندا على دعمها ومساندتها، وخصوصاً إزاء القطاعين الخاص والعام لإقليم كوردستان، في تنفيذ عدد من المشاريع المهمة في الاقتصاد والأمن الغذائي بإقليم كوردستان.

كذلك جرى في اللقاء، بحث قضية المهاجرين في أوروبا، وتم تقييم الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم لوضع حد للهجرة غير الشرعية، بشكل إيجابي وفعّال، وفق البيان.

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