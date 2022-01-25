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رئيس حكومة كوردستان يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الإمارات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-25T04:46:29+0000
رئيس حكومة كوردستان يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الإمارات

شفق نيوز/ بدأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن حكومة الاقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، مبينا أن رئيس الحكومة سيلتقي مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وعدد آخر من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتضمن الزيارة بحث مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات التي تربط العراق وإقليم كوردستان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المشترك وآليات تطويره في شتى المجالات.

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