رئيس حكومة كوردستان: مستمرون بخدمة الايزيديين ودعم حقوقهم ومطالبهم

شفق نيوز/ وجّه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، رسالة تهنئة الى أمير الايزيديين و"بابا الشيخ" والمجلس الروحاني وجميع الايزيديين في كوردستان والعالم، بمناسبة عيد الصيام الايزيدي.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "بمناسبة حلول عيد الصيام الايزيدي اتقدم باحر التهاني الى امير الايزيديين وبابا الشيخ والمجلس الروحاني وجميع الايزيديين في اقليم كوردستان والعالم، متمنيا ان تمر هذه المناسبة في جو مليء بالسعادة والامان".

وأضاف بارزاني "بهذه المناسبة نؤكد للايزيديين أن حكومة الاقليم ستستمر في خدمة ودعم حقوق ومطالب الايزيديين".