مسرور بارزاني يزور الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في دبي

شفق نيوز/ توجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، على رأس وفد حكومي إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي التي تنطلق في 13 من الشهر الجاري وتستمر ثلاثة أيام.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم اليوم، إن مسرور بارزاني سيعقد، خلال أعمال القمة، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار الزعماء والمسؤولين والمفكرين وأصحاب الأعمال العرب والإقليميين والعالميين.

وتعقد القمة العالمية للحكومات في دبي سنوياً، وتجمع هذا العام نحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً وآلاف المسؤولين الحكوميين.