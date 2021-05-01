رئيس الإقليم يؤكد على تأمين حقوق العمال كافة وحكومة كوردستان تتعهد بحمايتها

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت العمال في الإقليم والعراق والعالم بمناسبة يومهم العالمي.

وثمن الرئيس بارزاني في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجهود والخدمات التي يقدمها العمال في كوردستان ودورهم في بناء الإقليم، مؤكدا على ضرورة تأمين حقوقهم كافة.

وفي السياق وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رسالة في هذه المناسبة مؤكدا فيها الموقف الحكومي الثابت من أجل حماية حقوق الطبقة العاملة وتوفير بيئة آمنة وملائمة لها.

وقال بارزاني في بيان اليوم "نؤكد مجدداً التزام حكومة إقليم كوردستان بحماية حقوق الطبقة العاملة، فإننا نعمل جاهدين على توفير بيئة عمل مناسبة تأخذ بنظر الاعتبار سلامة العاملات والعمال وصحتهم في القطاعين العام والخاص".