نيجيرفان بارزاني يصل الى تركيا

شفق نيوز - انقرة

وصل رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الخميس، الى تركيا في زيارة رسمية.

هذا ومن المقرر أن يجتمع الرئيس نيجيرفان بارزاني أولاً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبعدها سيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان سيستقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً رئيس اقليم كوردستان في القصر الجمهوري بأنقرة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلنت رئاسة الاقليم في بيان أن الرئيس نيجيرفان بارزاني توجه إلى العاصمة أنقرة لإجراء مباحثات رسمية تتناول علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة وعدد من الملفات المشتركة بين الطرفين.