رئيس اقليم كوردستان يصل الى تركيا للمشاركة في منتدى انطاليا

شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الجمعة، إلى تركيا بدعوة رسمية لحضور مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة.

وذكرت الرئاسة في بيان، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيلتقي خلال زيارته، مساء اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما سيجري على هامش المؤتمر عدة لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين.

وأضاف البيان أنه يشارك في المؤتمر الذي يستمر لغاية يوم 13 من شهر نيسان/أبريل الجاري عدد من القادة والمسؤولين، ويناقشون ويتبادلون الآراء حول القضايا والمشاكل والتعقيدات العالمية الراهنة وكيفية حلها.

ويُعقد المنتدى برعاية رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم وزارة الخارجية التركية، تحت شعار: "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم"

ويستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام، من 11 - 13 من شهر نيسان/ابريل الجاري، ويشارك فيه نحو أربعة آلاف ضيف من داخل تركيا وخارجها، من بينهم 20 رئيس دولة ورئيس حكومة، و50 وزير خارجية، و70 وزيراً آخر من مختلف الدول، إلى جانب 60 ممثلاً رفيع المستوى عن منظمات دولية.

ويشارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني ، كأحد الرؤساء المدعوين رسمياً من قبل الحكومة التركية ضمن مجموعة الزعماء الـ20 المشاركين في المنتدى.

ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم 52 ندوة وجلسة حوارية، تُناقش خلالها قضايا دولية مهمة، مثل تغيّر المناخ، ومكافحة الإرهاب، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي.

ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، مساء أمس الخميس، إلى ولاية أنطاليا في الجمهورية التركية، للمشاركة في أعمال النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي (ADF2025).

وسيعقد على هامش المنتدى اجتماعا لوزير خارجية تركيا هاكان فيدان مع مجموعة الاتصال الخاصة بغزة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، واجتماعاً أخراً لآلية الأمن رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، وفقا لمصادر تركية مطلعة.