رئيس اقليم كوردستان يساند مشجعي زاخو للحصول على لقب "الأفضل" في العالم

شفق نيوز - أربيل

أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان، يوم الأحد، دعمه ومساندة مشجعي نادي زاخو الرياضي للحصول على لقب "أفضل" المشجعين في العالم.

وكتب نيجيرفان بارزاني في منشور له على منصة "إكس"، أنه "من خلال التصويت الإلكتروني، قدمتُ دعمي لمشجعي نادي زاخو من أجل أن يعود الحصول على لقب أفضل المشجعين على مستوى العالم".

ودعا رئيس الاقليم، جميع أبناء كوردستان - أينما كانوا- إلى أن يشاركوا ويمنحوا أصواتهم لتحقيق هذا اللقب العالمي، معبرا عن شكره للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ترشيح مشجعي نادي زاخو ليكونوا من بين ثلاثة مرشحين.