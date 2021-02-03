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رئيس اقليم كوردستان يبدي استعدادا لدعم أي مشروع يخدم الإيزيديين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-03T09:52:48+0000
رئيس اقليم كوردستان يبدي استعدادا لدعم أي مشروع يخدم الإيزيديين

شفق نيوز/ أبدى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء استعداده لدعم اية مشاريع تصب في خدمة الإيزيديين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الناشطة الايزيدية الناجية من قبضة تنظيم داعش نادية مراد، وفقا لبيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز.

واكد رئيس الاقليم على مواصلة الجهود والعمل لمعالجة مشاكل الايزيديين وقضاء سنجار، واستمرار التعاون والتنسيق اللازم مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي في هذا الاطار.

من جانبها تقدمت الناشطة الايزيدية بالشكر والتقدير للمساعي التي يبذلها الرئيس نيجيرفان بارزاني في ملف الايزيديين وتقديم الخدمات لهم.

وكان ملف اعادة رفات الضحايا الايزيديين الى قرية "كوجو" واتفاق سنجار، واضافة الى مواضيع اخر محورا اخر من اللقاء.

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