رئاسة اقليم كوردستان تدعو لمعاقبة منفذي جريمة جندريس

شفق نيوز/ أدانت رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، الجريمة التي طالت عددا من الكورد المحتفلين بعيد نوروز في مدينة جندريس السورية.

وجاء في بيان للمتحدث باسم رئاسة للاقليم دلشاد شهاب، ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئاسة الاقليم تدين بشدة الجريمة التي حصلت مساء امس الاثنين في مدينة جندريس في سوريا اثناء ايقاد شعلة نوروز والتي استهدفت المحتفلين الكورد وراح ضحيتها اربعة اشخاص.

وأضاف انه في الوقت الذي نقدم تعازينا ومواساتنا لذوي الضحايا ونشاطرهم الاحزان، نطالب الأطراف المسؤولة في المنطقة العثور على الجناة ليلاقوا جزاءهم القانوني وعدم السماح بتكرار مثل هذه الجرائم.

وفي وقت سابق اليوم، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل واصابة 7 أفراد من أُسرة كوردية في شمال سوريا، برصاص مقاتلين من احدى الفصائل المسلحة بسبب احتفالهم بعيد نوروز.

وقال المرصد إن "عناصر من فصيل أحرار الشرقية، المدعوم من تركيا، أطلقوا النار على مجموعة شبان من أسرة واحدة أشعلوا النار قرب منزلهم عند شارع الصناعة في قرية بريف جنديرس بمحافظة حلب احتفالاً بعيد نوروز، ما أدى الى مقتل 4 منهم وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح".

وأوضح المرصد أنّ المقاتلين "فتحوا النيران على المواطنين بدم بارد".

وتسيطر فصائل مسلحة ومقاتلون تدعمهم تركيا على مساحات في شمال سوريا وشمالها الغربي يقطنها أكثر من أربعة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين، ويعتمد تسعون في المئة منهم على المساعدات الإنسانية.

وسيطرت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها على جنديرس، في العام 2018، في عملية أخرجت القوات الكوردية من منطقة عفرين.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية"، في تموز/ يوليو 2021.