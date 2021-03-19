روسيا تأمل عدم تكرار "مأساة" حلبجة في أي بقعة بالعالم .. والمحافظة توجه رسالة للغرب

شفق نيوز/ زار السفير الروسي لدى العراق ماكسيم مكسيموف اليوم الجمعة محافظة حلبجة بمناسبة مرور 33 عاما على ذكرى القصف الكيمياوي الذي تعرضت له من قبل نظام صدام حسين وسقط على اثرها آلاف الضحايا.

وعقد كل من مكسيموف ومحافظ حلبجة آزاد توفيق مؤتمر صحفيا على هامش الزيارة.

وقال المحافظ خلال المؤتمر: إن السفير الروسي زار المحافظة للاطلاع عن كثب عما تعرضت له حلبجة.

وأعرب عن أمله بأن تتمكن روسيا مع البلدان الأخرى التي تهتم بموضوع حلبجة أن تسهم في إنجاز المشاريع الخدمية وإعادة تأهيل وإعمار المحافظة.

من جهته أعرب السفير عن شكره للمحافظة على حسن الإستقبال وعلى الدعوة التي وجهها له إلى زيارة حلبجة.

وقال مكسيموف إن زيارته جاءت أيضا للإطلاع عن قرب عما حدث في العام 1988 ومواساة ذوي الضحايا، مردفا بالقول "نأمل ألاّ تتكرر هذه المأساة في أي بقعة في العالم".