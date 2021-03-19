سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روسيا تأمل عدم تكرار "مأساة" حلبجة في أي بقعة بالعالم .. والمحافظة توجه رسالة للغرب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-19T08:42:55+0000
روسيا تأمل عدم تكرار "مأساة" حلبجة في أي بقعة بالعالم .. والمحافظة توجه رسالة للغرب

شفق نيوز/ زار السفير الروسي لدى العراق ماكسيم مكسيموف اليوم الجمعة محافظة حلبجة بمناسبة مرور 33 عاما على ذكرى القصف الكيمياوي الذي تعرضت له من قبل نظام صدام حسين وسقط على اثرها آلاف الضحايا.

وعقد كل من مكسيموف ومحافظ حلبجة آزاد توفيق مؤتمر صحفيا على هامش الزيارة.

وقال المحافظ خلال المؤتمر: إن السفير الروسي زار المحافظة للاطلاع عن كثب عما تعرضت له حلبجة.

وأعرب عن أمله بأن تتمكن روسيا مع البلدان الأخرى التي تهتم بموضوع حلبجة أن تسهم في إنجاز المشاريع الخدمية وإعادة تأهيل وإعمار المحافظة.

من جهته أعرب السفير عن شكره للمحافظة على حسن الإستقبال وعلى الدعوة التي وجهها له إلى زيارة حلبجة.

وقال مكسيموف إن زيارته جاءت أيضا للإطلاع عن قرب عما حدث في العام 1988 ومواساة ذوي الضحايا، مردفا بالقول "نأمل ألاّ تتكرر هذه المأساة في أي بقعة في العالم".

related

محتجون يضرمون النيران في مبانٍ حكومية بمحافظة بإقليم كوردستان

Date: 2020-08-23 07:08:13
محتجون يضرمون النيران في مبانٍ حكومية بمحافظة بإقليم كوردستان

بعد اخفاقها ببيع لوحات تسجيل السيارات من رقم 1 -9 .. حلبجة تعلن مزادا جديدا

Date: 2019-09-24 18:40:07
بعد اخفاقها ببيع لوحات تسجيل السيارات من رقم 1 -9 .. حلبجة تعلن مزادا جديدا

رئيس اقليم كوردستان يأسف على عدم تعويض الحكومة العراقية لحلبجة وسكانها

Date: 2020-03-16 08:58:40
رئيس اقليم كوردستان يأسف على عدم تعويض الحكومة العراقية لحلبجة وسكانها

ايطاليا تتعهد بتقديم الدعم لحلبجة

Date: 2019-07-30 20:23:54
ايطاليا تتعهد بتقديم الدعم لحلبجة

الكاظمي يصل الى حلبجة

Date: 2020-09-11 13:34:51
الكاظمي يصل الى حلبجة

سبعة مصابين بحادثة حريق سوق في حلبجة

Date: 2020-01-27 09:13:18
سبعة مصابين بحادثة حريق سوق في حلبجة

اصابات جديدة بكورونا في حلبجة ودهوك

Date: 2020-06-08 22:41:43
اصابات جديدة بكورونا في حلبجة ودهوك

الاحزاب الكوردستانية تتفق على تشكيل مجلس محافظة حلبجة

Date: 2019-09-02 12:37:05
الاحزاب الكوردستانية تتفق على تشكيل مجلس محافظة حلبجة