روبيو يشيد بجهود نيجيرفان بارزاني بإعادة تصدير نفط الإقليم وتعزيز الشراكة مع أميركا

شفق نيوز- أربيل

أشاد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الأحد، بجهود رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بإعادة فتح أنابيب تصدير نفط كوردستان عبر تركيا، مثمّناً دوره أيضاً في تعزيز الشراكة بين الإقليم والولايات المتحدة.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني تلقى رسالة من وزير الخارجية الأميركي أشاد فيها بدور نيجيرفان بارزاني في إعادة فتح خط أنابيب تصدير نفط إقليم كوردستان عبر تركيا، مثمّناً جهوده ومساعيه في هذا المجال.

كما عبّر في جزء آخر من الرسالة عن تقديره المستمر لجهود الرئيس بارزاني في تيسير الحوار بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني (PKK)، مشيراً إلى دوره المهم في دعم الاستقرار والسلام في سوريا.

وأكد روبيو على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان تقوم على أسس متينة من الاستقرار والتقدم، وكتب للرئيس بارزاني قائلاً: "قيادتكم وشراكتكم البنّاءة، وما تتحلون به من روح المسؤولية والحكمة، تمثل ركائز لتعزيز السلام والتعاون".

وفي ختام رسالته، نقل الوزير روبيو تحياته وتقديره للرئيس نيجيرفان بارزاني، مشيداً بجهوده المستمرة لتعزيز الشراكة والتفاهم المتبادل بين الجانبين.

وشدد على أن توسيع التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان يصب في مصلحة الجانبين ويعزز شراكتهما الإستراتيجية.