روبوت في صيدلية بدهوك.. تجربة فريدة لخدمة المرضى

شفق نيوز/ في خطوة هي الأولى من نوعها بمحافظة دهوك، قام الدكتور محمد مجيد، صاحب إحدى الصيدليات المعروفة في المدينة، بإدخال تقنية حديثة لخدمة زبائنه من خلال الاعتماد على روبوت داخل صيدليته، بهدف تحسين تجربة المراجعين وتطوير الخدمات الصحية.

ويقوم الروبوت باستقبال الزبائن والترحيب بهم، بالإضافة إلى توزيع هدايا رمزية، مما يسهم في تحسين الحالة النفسية للمراجعين، لا سيما أن غالبيتهم يعانون من ظروف صحية صعبة.

وأوضح الدكتور محمد مجيد، لوكالة شفق نيوز، أن الهدف من هذه الخطوة هو إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى قطاع الخدمات الصحية في دهوك وتسهيل تفاعل المرضى مع الصيدلية.

كما أشار إلى أن هذه المبادرة تشكل بداية لسلسلة من التطويرات المستقبلية التي تشمل توظيف روبوتات قادرة على قراءة الوصفات الطبية بدقة وتقديم الأدوية المطلوبة مباشرة للزبائن.

ويعد هذا المشروع خطوة مبتكرة نحو دمج التكنولوجيا في القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين.