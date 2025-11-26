رسمياً.. الاتحاد الإسلامي يقدّم مقترحاً لجمع البيت الكوردي

شفق نيوز- السليمانية

كشف القيادي في الاتحاد الإسلامي الكوردستاني مصطفى عبد الله، يوم الأربعاء، عن تقديم مقترح جديد للأطراف السياسية الفائزة في انتخابات مجلس النواب العراقي، بهدف توحيد الموقف الكوردي تحت مظلة سياسية واحدة.

وقال عبد الله، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الإسلامي قدّم مقترحاً سيُرسل إلى جميع الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات، من شأنه أن يوحّد البيت الكوردي ضمن إطار واحد، على غرار التحالف السني والإطار الشيعي، وبشكل يضمن الاستحقاق الكوردي باعتباره مكوّناً أساسياً وكبيراً في بنية الدولة العراقية".

وأضاف أن "إيصال المقترح إلى القوى السياسية قد بدأ فعلياً"، مبيناً أن "اليوم بدأنا بإيصال المقترح إلى حركة الجيل الجديد، وستصل نسخة منه إلى جميع الأحزاب الكوردية.

يذكر أن عبد الله، قد أكد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، عدم وجود أي مبادرة، معرباً عن ترحيبه بأي خطوات تهدف إلى جمع البيت الكوردي، لكنه شدد على أن لا توجد حتى الآن مبادرات من أي طرف محدد.

وكانت نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي التي أجريت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري أظهرت أن القوائم الشيعية حصدت 187 مقعداً، متضمنة بعض المقاعد ضمن القوائم السنية، فيما نالت القوائم السنية 77 مقعداً، وحصلت القوائم الكوردية على 56 مقعداً.

وأسفرت النتائج عن تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني بـ46 مقعداً من أصل 329، يليه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ30 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ28 مقعداً.