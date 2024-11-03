إرسال قائمة رواتب موظفي اقليم كوردستان لشهر تشرين الأول إلى المالية العراقية

شفق نيوز/ أرسلت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الأحد، قائمة رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي للموظفين إلى المديرية العامة للمحاسبة في وزارة المالية الاتحادية.

وكان مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان للشؤون الاقتصادية والإدارية، ريباز حملان، قد صرح مؤخرا، بأن حكومة الاقليم بحاجة الى 996 مليار دينار لصرف رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم.