ردا على ابعاده.. لاهور شيخ جنكي يستعيد جميع صلاحياته في الاتحاد الكوردستاني

شفق نيوز/ اعلن الرئيس المشترك المبعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، لاهور شيخ جنكي، يوم الخميس، رفضه لجميع القرارات بحقه هو ورفاقه التي اصدرها نظيره في الحزب بافل طالباني، مؤكدا على انه يستعيد جميع صلاحياته التي كان قد تنازل عنها لصالح طالباني.

وجاء في رسالة وجهها شيخ جنكي الى سكرتارية مجلس قيادة الاتحاد الوطني، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه بعدما سمع في الثاني من الشهر الجاري عن طريق وسائل الاعلام، انه خارج الاتحاد الوطني الكوردستاني وفق عدد من القرارات "غير الملتزمة" من بافل طالباني.

واضاف "أريد ان أطمئن اعضاء مجلس قيادة الاتحاد بأنني ارفض جميع القرارات الصادرة بحقي انا ورفاقي في المجلس القيادي كونها غير ملتزمة وصدرت خارج اي اجتماع رسمي للمجلس".

وتابع شيخ جنكي "من اجل الحفاظ على كرامة الاتحاد الوطني الكوردستاني وبعد ان قام بافل طالباني مرارا بخرق النظام الداخلي للحزب خلال المدة الماضية وعرّض مستقبل الاتحاد الوطني لخطر التشرذم، لذلك فقد قررت استرداد جميع السلطات التنفيذية التي كنت قد تنازلت عنها في الماضي وبشكل مؤقت".

واردف بالقول "ولغاية عقد اجتماع مجلس القيادة بعد احداث الثامن من تموز الماضي وفي اجتماع المكتب السياسي يوم ١٥ تموز الماضي والخاصة بالمشكلات بين الرئيسين المشتركين واشارة الى الكتاب (٢١-ب/ك) للمقرر الاداري للمكتب السياسي في ١٧ تموز الماضي، لذلك قررت استعادة جميع الصلاحيات التي خولني اياها النظام الداخلي بسبب عدم التزام بالنقاط والفقرات التي جاءت في الاجتماع لمنع عقد اجتماع مجلس القيادة".

واشار شيخ جنكي الى انه يبلغ المجلس ان يقوم بتعميم هذا الكتاب لجميع مفاصل الحزب.