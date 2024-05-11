أربيل.. مؤتمر اكاديمي يناقش آثار التغير المناخي ومواجهته في العراق

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، أعمال مؤتمر خاص بالتغير المناخي وآثاره وسبل مواجهته.

واقيم المؤتمر الذي يستمر يومين في جامعة كوردستان اربيل، وناقش آثار التغير المناخي وآلية تعزيز مكافحة هذه الآثار بالتنسيق مع اصحاب القرار في العراق.

ويقول الاكاديمي ريبوار عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن "اهمية هذا المؤتمر تكمن في أنه يصنع ترابطاً قوياً بين الجهة الاكاديمية مع اصحاب القرار حول المسائل البيئية والعوامل التي تؤثر على المناخ في العراق".

ومن جانبه قال الدكتور محمد القريشي (اكاديمي) لوكالة شفق نيوز، إن "هذه النشاطات لها اتجاهات متعددة حيث يناقش الملف مع صانع القرار العراقي خطورة الموقف اضافة الى اتجاه آخر هو إشعار المواطنين من خلال قنوات التواصل بخطورة هذه الازمة ودور المواطنين في هذه المسألة فضلا عن التشاور حول السياسيات المناسبة للتغلب على هذه الازمة او مقاومة هذا التيار".

بدوره قال الاكاديمي عبدالرحمن درويش لوكالة شفق نيوز إن "التغير المناخي أثّر على العالم عامة وعلى العراق بشكل خاص واصبحت هذه التأثيرات تبرز بشكل مباشر على الحياة اليومية للافراد وهذا امر طارئ ومهم ويؤسس الى مستقبل من عدم اليقين لذا من الضروري للمتخصصين دراسة هذا الوضع وايجاد سياسيات وآليات مناسبة".

وأشار درويش الى "اهتمام من قبل صانعي القرار بهذا الموضوع ومن المهم زيادة هذا الاهتمام بالمسألة".

ودفعت التغييرات المناخية أكثر من 100 ألف عراقي إلى النزوح من مناطق سكناهم خلال الأعوام الماضية، وفقاً لرئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي.

ودفعت الآثار السلبية التي يعاني منها العراق جراء التغير المناخي، الحكومة إلى اعتماد استراتيجيات وطنية لمكافحة هذه الظاهرة، وسط تأكيد على ضرورة المساهمة الفاعلة لحلول مشكلة تغير المناخ من قبل جميع الدول.

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن قارة آسيا كانت "الإقليم الأكثر تضررا من الكوارث" المرتبطة بالمناخ في العام 2023، حيث أودت الفيضانات والعواصف بحياة ضحايا وكانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد.