أربيل.. مجلس المحافظة يختتم دورات التغير المناخي وفرص العمل (صور)

شفق نيوز- أربيل

اختُتمت اليوم السبت، أعمال عدد من الدورات التي نظمها مجلس محافظة أربيل، حول موضوعي التغيرات المناخية، وفرص العمل، وذلك بالتعاون مع جامعة أربيل التقنية، ومنظمة سند، ونقابة المهندسين العراقيين، إضافة إلى السفارة السويسرية في العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن حفل الاختتام شهد مشاركة مسؤولين محليين وأكاديميين وخبراء وممثلي منظمات مختلفة، حيث أُلقيت كلمات أشادت بجهود الجهات المنظمة والمشاركين في إعداد وتنفيذ هذه الدورات التي انسجمت مع أهداف وخطط حكومة إقليم كوردستان في مواجهة تحديات المناخ.

وخلال الفعاليات، جرى التأكيد على أن التغير المناخي بات أكبر التحديات التي يواجهها العالم، وأن تأثيراته تتضاعف يوماً بعد يوم، فيما أُشير إلى أن أربيل كانت قد تعرضت عام 2021 لخسائر جسيمة بسبب السيول، وهو ما دفع حكومة الإقليم إلى إطلاق مشاريع استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة.

وتضمنت المشاريع التي نُفذت في الأعوام الماضية إنشاء سدود وخزانات مائية، وتنظيف مجاري الأنهار والسيول، وتوسعة القنوات، فضلاً عن إقامة مشاريع خضراء ومبادرات للطاقة المتجددة بهدف تقليل المخاطر البيئية وتعزيز الحماية المستدامة لمدينة أربيل.