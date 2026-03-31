أربيل.. إصابة 3 أطفال وتضرر ممتلكات مدنية إثر سقوط حطام مسيّرة (صور)

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة أطفال وتضرر آلات زراعية ومقتنيات منزلية إثر سقوط حطام طائرة مسيّرة بعد اعتراضها في قضاء خبات ضمن حدود بلدية أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حطام طائرة مسيّرة هجومية أُسقطت أثناء محاولتها استهداف مطار أربيل الدولي، سقط فوق منزل أحد المواطنين في مجمع سێبیران (سيبيران) التابع لقضاء خبات ضمن حدود بلدية أربيل، ما أدى إلى أضرار بشرية ومادية في المنزل".

ووفقاً للمعلومات التي تحصلت عليها الوكالة، فقد أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أطفال بجروح طفيفة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من الآلات الزراعية والمقتنيات المنزلية التابعة للمواطن.

ووثّقت عدسة وكالة شفق نيوز، حجم الأضرار التي لحقت في المنزل والآليات الزراعية.

وكانت منظمة "CPT" الأميركية، كشفت، يوم الأحد الماضي، عن تعرض إقليم كوردستان لـ474 هجوماً أسفر عن 14 ضحية و93 مصاباً خلال شهر منذ اندلاع الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وبحسب تقرير صادر عن "فريق كوردستان" في المنظمة الأميركية، فقد نفذ الحرس الثوري الإيراني 179 هجوماً، إضافة إلى 295 هجوماً نفذتها جماعات مسلحة موالية لإيران داخل العراق.

وبيّن التقرير أن الهجمات استهدفت مواقع متعددة، شملت القنصلية الأميركية، وقواعد عسكرية، ومقرات الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة، إضافة إلى مواقع تابعة لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، وحقول نفط، وشبكات اتصالات، ومنازل مدنيين، فضلاً عن مرافق عامة ومؤسسات غير حكومية.