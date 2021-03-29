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أربيل تلجأ إلى حل مبتكر لإعانة ذوي الدخل المحدود

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-29T15:58:34+0000
أربيل تلجأ إلى حل مبتكر لإعانة ذوي الدخل المحدود

شفق نيوز/ لجأت أربيل إلى حل مبتكر لإعانة ذوي الدخل المحدود عبر نصب حاويات في شوارع عاصمة الإقليم لجمع الملابس المستعملة لتوزيعها لاحقاً على الفقراء وخاصة الأسر التي تعيلها نساء.

وجرى نصب 10 حاويات عصرية، يوم الاثنين، في أحياء متفرقة من العاصمة؛ إذ بإمكان السكان وضع ملابسهم المستعملة الزائدة عن حاجتهم فيها، ليتم جمعها وتوزيعها لاحقاً على ذوي الدخل المحدود.

وشارك في مراسم نصب الحاويات اوميد خوشناو محافظ اربيل وساسان عوني وزير البلديات في حكومة الاقليم.

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن على يقين بأن سكان مدينة أربيل المعرفون بالكرم سيقدمون تبرعات عبر هذه الصناديق التي من شأنها المساهمة في حفظ كرامة المتعففين".

وأضاف، "سابقاً تعرض الخيرون في أربيل الذين قدموا تبرعات الى انتقادات بسبب كشف هوية الأشخاص الذين قدمت اليهم التبرعات، ولكن من خلال هذه الصناديق (الحاويات) لن يتمكن أحد من معرفة الجهة المتبرعة وايضا الجهة التي ستتسلم المساعدات".

وأوضح محافظ أربيل أن "هذا المشروع يتم عبر فرق من وزارة البلديات واعضاء منظمة قبول الآخر (AOO) وهي منظمة خيرية".

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