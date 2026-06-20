أربيل تعلن انطلاق "المعرض الصيفي" بمشاركة 125 شركة محلية وعربية (صور)

شفق نيوز / أربيل

أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم السبت، عن انطلاق فعاليات "المعرض الصيفي" في عاصمة إقليم كوردستان، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والعربية، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية ودعم المنتجات الوطنية.

وقال خوشناو في تصريح صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض يضم 125 شركة، منها 50 شركة مصرية وعربية، بالإضافة إلى شركات محلية من داخل الإقليم، مبيناً أن المعرض يستمر لمدة 10 أيام، ويفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة ليلاً، مع إتاحة جميع المعروضات للبيع المباشر للجمهور.

وأضاف أن "هذا الحدث يركز على المنتجات الصيفية، والمواد المخزنة والمجهزة، إلى جانب عرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية"، مؤكداً أن حكومة إقليم كوردستان تولي اهتماماً كبيراً لمثل هذه الفعاليات والمهرجانات لما لها من تأثير إيجابي في توسيع نطاق النشاط التجاري وتنشيط القطاع السياحي في المنطقة.