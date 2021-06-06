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أربيل تطلق طيوراً وحيوانات برية لمنع الاتجار بها.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-06T14:05:42+0000
أربيل تطلق طيوراً وحيوانات برية لمنع الاتجار بها.. صور

شفق نيوز / أُطلق عدد من الحيوانات البرية في منتزه "الشهيد سامي عبد الرحمن" بمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، في مراسيم أجريت بمشاركة المحافظ أوميد خوشناو، وذلك بهدف منع الاتجار بها.

وفي هذا الصدد، أوضح خوشناو، أن الغرض من هذا الإجراء، هو "المحافظة على الطيور والحيوانات البرية التي تعتبر جزءاً مهماً للطبيعة".

وأضاف، أن "الفترات السابقة شهدت إقامة حملات واسعة من هذا النوع، وتمكنا إلى حد ما من وضع حد لظاهرة الاتجار بالحيوانات".

وطالب محافظ اربيل المواطنين بـ"عدم صيد الحيوانات البرية والطيور حماية للبيئة، لأن في النهاية الجميع سيتضرر، وبعكسه ستتخذ الاجراءات القانونية ضدهم".

وأوضح خوشناو، أنه "في الآونة الأخيرة لوحظ وجود زيادة في صيد الطيور والحيوانات البرية"، موصياً الجهات ذات العلاقة ومديريات البيئة بـ"توسيع عمليات منع الصيد لحماية البيئة في مدينة أربيل".

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