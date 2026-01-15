أربيل تدعم مقترح افتتاح خط جوي مباشر مع مدينة مرسين التركية

شفق نيوز- أربيل

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الخميس، دعمه الكامل لمقترح تركي بافتتاح خط جوي مباشر بين مدينتي أربيل ومرسين، مشيراً إلى أهمية الخط وأثره في تنشيط الحركة السياحية والتجارية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحافظة، ورد وكالة شفق نيوز، إن "محافظ أربيل أوميد خوشناو، استقبل وفداً من جمعية الصناعيين ورجال الأعمال في مدينة مرسين التركية برئاسة محمد صالح جيليك، لبحث آفاق التعاون التجاري والصناعي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية".

وناقش الجانبان خلال اللقاء، وفقاً للبيان، المشاريع الاستثمارية وفرص العمل المشترك، وسلّط الضوء على مقترح افتتاح خط جوي مباشر بين أربيل ومرسين، وهو مقترح أبدى محافظ أربيل دعمه الكامل له لما له من أثر في تنشيط الحركة السياحية والتجارية.

من جانبه، أكد خوشناو أن "أبواب أربيل مفتوحة أمام المشاريع التجارية والصناعية كافة"، مشدداً على أن "حكومة إقليم كوردستان تضع تطوير القطاعين الصناعي والتجاري ضمن أولوياتها".

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة "مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمرين الراغبين بالعمل في العاصمة أربيل، وذلك ضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة في الإقليم".