أربيل تحقق في خروقات الدعاية الانتخابية وتحيل المخالفين إلى المفوضية

شفق نيوز/ أعلن رئيس بلدية أربيل كارزان هادي، اليوم الاثنين، عن التحقيق في خروقات الحملة الانتخابية الدعائية من قبل بعض الأحزاب والكيانات السياسية، التي تجاوزت تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وأكد هادي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن البلدية لاحظت عدة خروقات تتعلق باستخدام الجزر الوسطية، البنايات العامة، والمناطق الخضراء في الدعاية الانتخابية، وذلك في انتهاك واضح لتعليمات المفوضية.

وقال: "اليوم قمنا بمعالجة هذه الخروقات، حيث قام عدد من الأحزاب والكيانات السياسية باستخدام المناطق المحظورة مثل الجزر الوسطية والمناطق الخضراء والإشارات المرورية للدعاية الانتخابية".

وأشار هادي إلى أن بلدية أربيل رفعت كتاباً خاصاً إلى مفوضية الانتخابات، بهدف تغريم الكيانات والأحزاب المخالفة لقانون الدعاية الانتخابية.

وأكد على أهمية التزام الجميع بالتعليمات والقوانين لضمان سير الحملة الانتخابية بنزاهة ووفق الضوابط المحددة.

وانطلقت الحملة الدعائية الانتخابية في الخامس والعشرين من شهر ايلول الجاري، ومن المقرر أن تُجرى انتخابات برلمان إقليم كوردستان في العشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الاول المقبل.

وحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في كلمة متلفزة، على أن تكون هذه الانتخابات "حضارية" وشدد على التصدي للكراهية واحترام مكانة المرأة.