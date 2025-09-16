أربيل تحتفي بالعيد الوطني الصيني "باخجه جين" (صور)

شفق نيوز- أربيل

أقامت القنصلية الصينية في أربيل، مساء اليوم الثلاثاء، مراسم احتفالية بمناسبة "اليوم الوطني" لجمهورية الصين الشعبية، بحضور رسمي وثقافي واسعين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل، إن المراسم تضمنت فعاليات متنوعة عكست عمق العلاقات بين إقليم كوردستان والصين، مع تأكيد الحاضرين على أهمية تطوير آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف مراسلنا أن المراسم شهدت مشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية والثقافية والدبلوماسية، الذين أكدوا على أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم فرص التعاون المستقبلي.

وشهدت الاحتفالية بعض الأنشطة، ومنها قطع حلوى الاحتفال، وتبادل الهدايا، ومن ضمنها مفتاح كُتب عليه باللغة الكوردية "باخجه جين".

وتتميز الصين بعلاقات قوية مع حكومتي بغداد وأربيل منذ عقود، لما تمثل الصين من ثقل اقتصادي على مستوى العراق وإقليم كوردستان، مع حضورها الرسمي في محافل أخرى.

وكانت قنصلية الصين في أربيل، افتتحت مطلع العام الماضي، مركزاً لإصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الراغبين في زيارة بلادها.