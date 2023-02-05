أربيل.. العثور على جثة لطفل يعتقد انها لـ"أيوب أحمد" بعد فقدانه قبل أيام

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل، يوم الاحد، العثور على جثة لطفل في المدينة، في حين قال الأهالي إنها تعود للطفل "أيوب أحمد" والذي أختفى اثره قبل ايام.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "قبل نحو ساعة تم العثور على جثة طفل في ناحية كسنزان في مدينة اربيل".

واضافت ان " قوات الشرطة بدأت بالتحقيقات لمعرفة هوية الطفل".

في السياق، أبلغ اهالي المنطقة وكالة شفق نيوز، أن "الجثة يعتقد ان تعود للطفل ( ايوب احمد ) البالغ من العمر 13 عاما والذي فُقد اثره قبل اكثر من عشرة ايام في هذه المنطقة".

وأيوب طفل ذو 13 عاماً، طالب في الصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس العربية المختلطة في مدينة أربيل، ظهر آخر مرّة قرب مدرسته، وهو مختفي منذ أيام.

وحسب قول أصدقائه فإن أيوب يعاني من الصرع وتعرّض للعنف في المدرسة وكان يبكي على الدوام جرّاء ذلك.