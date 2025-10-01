أربيل.. اعتقال 4 متهمين بقتل وإصابة مواطنين قبل فرارهم من المدينة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الأربعاء، عن اعتقال أربعة متهمين نفذوا حادثي إطلاق نار خلال اليومين الماضيين في المدينة، وأسفرت عن مقتل مواطن وإصابة آخر.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادثاً مسلحاً وقع في شارع كركوك قرب مجمع الشهيد شەوكەت الخاص بالأقسام الداخلية للطلاب ليلة 28 أيلول الماضي، وأسفر عن مقتل المواطن يوسف محمد رشيد على خلفية خلاف اجتماعي".

وأضافت أن "المتهمين أنفسهم أقدموا ليلة 30 أيلول على إطلاق النار مجدداً وأصابوا المواطن دلشێر محمد بجروح بليغة، قبل أن يحاولوا الفرار من المدينة".

وذكرت السلطات أن "فرق أسايش أربيل، وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق، تمكنت من اعتقال المتهمين الأربعة في سيطرة شێراوە، وهم كل من: (هـ . هـ . هـ)، (ع . هـ . هـ)، (أ . هـ . هـ) و(خ . ع . ر)".