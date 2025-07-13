دوي انفجارات في محيط مطار أربيل بعد رصد طيران مسير (فيديو)

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي، فجر الاثنين، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار أربيل الدولي، عقب تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سي رام" التابعة للقوات الأميركية المتمركزة داخل المطار، بهدف التصدي لجسم طائر مجهول.

وبحسب مصادر محلية تحدثت لوكالة شفق نيوز، فإن الجسم المجهول شوهد وهو يحلق في الأجواء القريبة من المطار، قبل أن يتم اعتراضه وإسقاطه من قبل منظومة الدفاع الجوي.

وأشار الشهود إلى أن أصوات الانفجارات نتجت عن إطلاقات المنظومة الدفاعية، وسمع صداها في أحياء متفرقة من المدينة.

ولم تصدر بعد أية توضيحات رسمية بشأن طبيعة الجسم الذي تم إسقاطه، فيما تتكرر خلال الأشهر الأخيرة محاولات استهداف مواقع عسكرية ومدنية في أربيل باستخدام طائرات مسيّرة أو مقذوفات مجهولة.