دوي انفجار في سوران قرب أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي، فجر الجمعة، بسماع دوي انفجار في حدود إدارة سوران شمال شرقي أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دوي الانفجار سُمع في عدد من مناطق سوران، من دون أن تتضح طبيعته على الفور أو ما إذا كان ناجماً عن هجوم أو اعتراض لطائرة مسيرة.

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية في إقليم كوردستان.

ويأتي ذلك في وقت تعرض فيه إقليم كوردستان خلال الأسابيع الماضية لسلسلة هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، طالت مقاراً ومخيمات لأحزاب كوردية إيرانية معارضة ومنشآت أميركية، وأسفرت ايضاً عن سقوط ضحايا من المدنيين بعد سقوط مسيّرات على منازلهم.