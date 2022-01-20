دهوك وكركوك تتشحان بالابيض والسكان يتوافدون للاستمتاع بمنظر الثلوج (صور)

شفق نيوز/ اكتست مناطق شمالي كركوك ومحافظة دهوك يوم الخميس، بالثلج تأثرا بموجة الثلوج التي هطلت على مناطق كوردستان العراق.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن مناطق وسط كركوك شهدت تساقط طبقة خفيفة من الثلوج على العكس من مناطق شمال المحافظة.

وأضاف مراسلنا؛ أن عددا من سكان كركوك توجهوا إلى مناطق شمالي المحافظة للاستمتاع بمنظر الثلوج.

اما في دهوك؛ كشفت صور جوية مناظر مدهشة للمدينة وهي تتشح ببياض الثلج.

وقد اظهرت الصور مدينة دهوك وسط الجبال البيضاء، فيما تحولت ساحات المدينة الى بساط ثلجي رائع.

و توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء الماضي ان تتعرض مناطق الاقليم وخاصة الجبلية منها الى موجة جديدة من تساقط الثلوج والامطار يستمر تأثيرها ثلاثة ايام.