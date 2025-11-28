دهوك.. وفاة غامضة لأب ونجله داخل المنزل

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بوفاة شخصين من عائلة واحدة بظروف غامضة داخل منزلهم في قضاء عقرة شمال شرق محافظة دهوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المتوفين هما الابن البالغ من العمر 46 سنة، ووالده البالغ من العمر 70 سنة، وقد فارقا الحياة داخل المنزل دون معرفة الأسباب التي أدت الى وفاتهما.

ووفق المصدر، فإن الابن كان "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، وقد تم نقل جثمانهما الى دائرة الطب العدلي في دهوك، فيما باشرت السلطات الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة.