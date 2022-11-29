دهوك.. "شؤون الالغام" تطهر عشرات الاف الامتار من المتفجرات ومخلفات الحروب (صور)

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون الالغام في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، عن ازالة وتنظيف حقول اخرى ملوثة بالألغام والمتفجرات ومخلفات الحروب بمحافظة دهوك.

وقال ريكر بيسفكي مسؤول إعلام المديرية لوكالة شفق نيوز؛ ان "الفرق الفنية تمكنت خلال الشهر المنصرم من تنظيف مساحة 62 ألف متر مربع من الأراضي من الالغام والمتفجرات وتسليم الاراضي لمالكيها وذلك في قضاء العمادية وناحية دركار في زاخو".

يذكر أن هذه الألغام والمتفجرات قد زرعت في الثمانينيات من القرن الماضي بالاضافة الى الصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني وأنقرة.