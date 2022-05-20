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دهوك تنظم كرنفالاً بذكرى تأسيسها الـ53

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-20T11:11:03+0000
دهوك تنظم كرنفالاً بذكرى تأسيسها الـ53

شفق نيوز/ اعلنت ادارة محافظة دهوك في اقليم كوردستان، عن إقامة كرنفال جماهيري احتفاء بالذكرى السنوية لإنشاء المحافظة.

وقال ملّت عصمت من اعلام محافظة دهوك لوكالة شفق نيوز، ان كرنفالا جماهيريا سيقام في المحافظة يوم عصر السابع والعشرين من الشهر الجاري بمناسبة الذكرى السنوية 53 لاستحداث محافظة دهوك.

وأضاف أن الكرنفال يضم نشاطات رياضية وفنية ومعرضا لنتاج ونشاطات دوائر المحافظة.

واشار عصمت الى ان النشاطات تضم سباقا للماراثون وحفلا فنيا بمشاركة فنانين معروفين اضافة الى انشطة اخرى، منوها الى ان مديرية الثقافة والشباب وبالتنسيق مع جهات معنية تشرف على الاستعدادات الحفل.

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