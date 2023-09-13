دهوك تنضم إلى السليمانية وأربيل وتسجل إصابات بمرض الكوليرا

شفق نيوز/ أعلن مدير الصحة العامة في دهوك أفراسياب موسى، يوم الأربعاء، أنه تم تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة بمرض الكوليرا في المحافظة إضافة إلى وجود 50 حالة مشتبه بها.

وقال موسى في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الأشخاص الثلاثة الذين أصيبوا بالكوليرا تلقوا العلاج وأُرسلوا إلى منازلهم.

وأضاف أن مديرية الصحة في دهوك شكلت لجنة ستصدر تعلميات جديدة للمطاعم والأسواق وتحظر الأشياء التي تُسبب الإصابة بالكوليرا، مشددا على ضرورة اتباع تلك الإرشادات من قبل السكان.

وتابع موسى بالقول إنه: لا يُسمح بدخول الخضروات إلى المطاعم ، باستثناء الخيار والطماطم ، داعيا المواطنين إلى تنظيف الخضار جيدا بمواد معقمة عند شرائها من السوق.

وأكد أيضا أن المياه الملوثة هي أحد أسباب تفشي الكوليرا ، لذلك يجب على الناس شرب المياه النظيفة واستخدامها.