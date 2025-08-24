دهوك تسجل حالة وفاة بالحمى النزفية للاجئ سوري

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر محلي في دهوك بإقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة بمرض الحمى النزفية لشخص من اللاجئين السوريين المقيمين في المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الضحية رجل كوردي من الجنسية السورية يبلغ من العمر 43 عاماً ويسكن في مخيم دوميز جنوب دهوك، وكان يعمل جزاراً داخل المخيم".

وأضاف أن "المتوفى كان قد راجع إحدى المستشفيات قبل نحو أسبوع بعد ظهور أعراض مرضية عليه، وتم إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة وإرسال عيناته إلى العاصمة بغداد، وأظهرت التحاليل إصابته بمرض الحمى النزفية".

وأشار المصدر إلى معلومات متداولة بين سكان مخيم دوميز تفيد بأن "المريض كان قد غادر المستشفى قبل أيام متجهاً إلى مناطق (روژآفا) في شمال سوريا، حيث وافته المنية هناك بعد تدهور حالته الصحية".

وبحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة العراقية، نشرت الشهر الماضي، فإن البلاد سجلت 240 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية بينها 31 حالة وفاة، تتصدرها محافظة ذي قار بـ85 إصابة و4 وفيات.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.