دهوك تحذر الإعلام: لا تنتهكوا خصوصية العائلات المتعففة والأطفال

شفق نيوز- دهوك

دعت دائرة الادعاء العام في دهوك، يوم الاثنين، وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي وعدم نشر صور أو مقاطع فيديو للعائلات المتعففة وذوي الدخل المحدود، خصوصاً الأطفال.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تصوير هذه الفئات ونشر محتواها عبر المنصات الإعلامية، حتى وإن كان بغرض المساعدة، قد يتحول إلى انتهاك للخصوصية أو وسيلة لتحقيق تفاعل إعلامي"، مؤكدة ضرورة "الامتناع عن أخذ تصريحات من الأطفال أو كشف هوياتهم".

ووفقاً للدائرة، فإنه في حال تطلب الأمر نقل معاناة عائلة إلى الجهات المعنية، يجب تظليل الوجوه وإخفاء الملامح حفاظاً على الخصوصية.

وأشارت إلى أن "ذلك يأتي انسجاماً مع ميثاق الشرف الفيدرالي الدولي وأحكام قانون العمل الصحفي رقم 35 لسنة 2007 الصادر عن برلمان كوردستان".