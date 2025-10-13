دهوك.. انفجار صهريج نفط يخلف قتلى ومصابين

شفق نيوز- دهوك

أعلن العقيد بيوار عبدالعزيز مسؤول اعلام دائرة إطفاء محافظة دهوك، يوم الاثنين، وقوع انفجار في صهريج مخصص لنقل النفط الخام داخل منطقة كواشي الصناعية التابعة لقضاء سميل غرب المحافظة.

وقال عبدالعزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار اسفر عن مقتل عاملين وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مبيناً أن "احد المصابين يعاني من حروق شديدة تغطي نحو 80 في المئة من جسده".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع اثناء عملية تفريغ الصهريج نتيجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة ما أدى إلى حدوث الانفجار على الفور".