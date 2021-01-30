دعم فرنسي لقوات البيشمركة

شفق نيوز/ جدد القنصل الفرنسي العام في اقليم كوردستان اوليفييه ديكوتيني، يوم السبت، دعم بلاده لقوات بيشمركة كوردستان.

وكتب ديكوتيني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، اشار فيها الى ان البيشمركة هي شريك للقوات الفرنسية في الحرب ضد داعش، معلنا عن تأكيد دعم وزارة خارجية بلاده لقوات البيشمركة.

وأضاف الدبلوماسي الفرنسي في تغريدته انه في مجال رفع الالغام فإن مركز الأزمات والدعم لاوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية تدعم قوات البيشمركة من خلال تدريبها على رفع الالغام.