دانة غاز: حقل كورمور استهدف بهجوم صاروخي وسبب حريقاً دون إصابات

شفق نيوز- السليمانية

كشفت شركة "دانة غاز" الإماراتية، يوم الخميس، أن حقل كورمور الغازي في إقليم كوردستان تعرّض لهجوم صاروخي، في حين كانت بعض المصادر الأمنية قد رجّحت أن الهجوم نفّذ بواسطة طائرات مسيرة.

وقالت الشركة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن أحد خزانات الغاز المسال (LPG) في منشأة كورمور بإقليم كوردستان تعرض للاشتعال بعد الهجوم الصاروخي الذي وقع الليلة الماضية، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية.

وبينت الشركة، أن "أحد خزانات تخزين غاز شل (LPG) في منشأة كورمور تعرض لاشتعال كبير بعد سقوط صاروخ عليه"، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الموقف.

وأضاف البيان أنه "لم يُسجل أي ضرر بشري نتيجة الحادث"، موضحاً أن الشركة قامت فوراً بإيقاف إنتاج الغاز بشكل مؤقت لإخماد الحريق وتقييم حجم الأضرار.

وأكدت دانة غاز أن فرقها الفنية تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية في الإقليم، مشددة على أنها "تواصل عمليات المتابعة الميدانية، وستقوم بإطلاع الجهات المختصة على أي مستجدات".

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار التعاون بين الشركة والسلطات المحلية لضمان سلامة المنشآت واستئناف العمل بمجرد استكمال عمليات التقييم والإصلاح.

وليلة أمس، أفادت مصادر أمنية، بتعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.