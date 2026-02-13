دانا مولود: حضور نيجيرفان بارزاني في مؤتمر ميونخ يعزز موقع كوردستان كشريك أمني موثوق

شفق نيوز- اربيل

قال الدكتور دانا مولود، مسؤول مؤسسة فيجن التعليمية- Vision Education- إن مشاركة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2026 تعكس التزام الإقليم الثابت بالدبلوماسية المبدئية، والحوار البنّاء، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأضاف مولود في تدوينة على "اكس-X" أن اللقاءات رفيعة المستوى التي يجريها بارزاني مع قادة ومسؤولين دوليين تبرز الدور المتنامي لإقليم كوردستان، بوصفه شريكاً موثوقاً وفاعلاً في دعم الأمن الجماعي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، والتعامل مع التحديات الجيوسياسية المتسارعة.

President Nechirvan Barzani’s participation at the Munich Security Conference #MSC2026 reaffirms the Kurdistan Region’s unwavering commitment to principled diplomacy, constructive dialogue, and the preservation of regional stability. His high-level engagement with global leaders… pic.twitter.com/UaoNOsUExe — Prof. Dr. Dana Mawlood (@DanaKMawlood) February 13, 2026

ويُعد مؤتمر ميونخ للأمن من أبرز المنتديات الدولية المعنية بقضايا الأمن والسياسة الخارجية، ويجمع سنوياً قادة دول ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.