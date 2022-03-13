داخلية كوردستان تؤكد: قصف أربيل بصواريخ باليستية بعيدة المدى إنطلقت خارج حدود العراق شرقاً

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل، تم عبر 12 صاروخاً باليستياً بعيد المدى، انطلقت من جهة الشرق خارج الحدود العراقية.

وذكرت الداخلية في بيان، ""في ليلة 12/13-3-2022 عند الساعة الواحدة صباحاً أطلق 12 صاروخاً باليستياً بعيد المدى من الشرق خارج الحدود العراقية صوب المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كوردستان 24 ومحيطها".

واضاف البيان "أن الهجوم أسفر عن اضرار مادية في المباني والمنازل، ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية سوى إصابة مدني واحد بجروح طفيفة".

ولفت بيان داخلية الإقليم إلى أن مؤسسات الشرطة والأسايش بدأت بالتحقيقات حول الهجوم وستعلن النتائج إلى الرأي العام لاحقاً، مبيناً "نطمئن مواطني العاصمة وأهالي كوردستان بأن اربيل آمنة وستظل كذلك".

وكانت أعلن مديرية مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، أعلنت يوم الأحد، أن القصف الذي تعرضت له مدينة أربيل تم عبر 12 صاروخاً باليستياً انطلقت من خارج الحدود العراقية تحديداً من الحدود الشرقية.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن القصف استهدفت محيط القنصلية الامريكية من دون خسائر بشرية.

وبعد منتصف ليلة السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر محيط القنصلية الامريكية في أربيل، استهدف بعضاً منها مبنى فضائية كوردستان 24 على طريق مصيف صلاح الدين.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب صحة الاقليم.

وأعلنت إدارة مطار اربيل الدولي، استمرار الرحلات الجوية في المطار، ولم تشهد توقفاً.

كما قالت وزارة النقل والاتصالات في الإقليم، إن حركة الطيران في مطار اربيل الدولي طبيعية، والمطار لم يصب بأي اذى نهائيا، ولم يتم استهدافه.

وأضافت أن الأخبار حول توقف حركة الطيران لا أساس لها من الصحة.

من جانبه، أكد مسؤول أميركي لوكالة رويترز للأنباء، عدم وجود قتلى في صفوف الجنود الأميركيين من جراء الهجوم بالصواريخ على مدينة أربيل.

وفيما قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "اربيل لن تنحني للجبناء"، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن "أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان.. وكأن الكورد ليسوا عراقيين".