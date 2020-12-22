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داخلية كوردستان تنأى بنفسها عن اغلاق فضائية كوردية معارضة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-22T16:02:01+0000
داخلية كوردستان تنأى بنفسها عن اغلاق فضائية كوردية معارضة

شفق نيوز/ نأت وزارة الداخلية في حكومة كوردستان بنفسها، اليوم الثلاثاء، عن اغلاق مكاتب قناة فضائية كوردية معارضة في الاقليم، مؤكدة أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني أصدر أمراً إلى الوزارات والجهات المختصة باحترام جميع القنوات لكي تعمل بحرية ضمن القوانين المعمول بها.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بشأن موضوع مكاتب قناة NRT في اربيل فان الوزارة تنفي جميع الاشاعات التي تتحدث عن قرار مزعوم للوزارة بإغلاق تلك المكاتب، مشدداً على عدم صدور اي قرار من الوزارة بهذا الصدد.

وأضاف البيان أن رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني اصدر اوامر لجميع الوزارات والجهات المعنية  ان تحترم جميع القنوات الاعلامية، لكي تعمل بحرية في اطار القوانين السارية.

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