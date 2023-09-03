داخلية كوردستان تستحدث مديرية مرورية تديرها "مهندسة"

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن استحداث مديرية جديدة تضاف إلى هيكلها تحمل اسم "مديرية الهندسة المرورية"، مشيرة الى تعيين المهندسة ديلان عبدالله عمر مديراً عاماً لها.

وقال إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير ريبر أحمد وقع اليوم، الامر الوزاري ذي العدد 24974 الخاص باستحداث (مديرية هندسة المرور) لتضاف إلى الهيكل التنظيمي للمديريات العامة للمرور في اقليم كوردستان، وربط جميع اقسام الهندسة المرورية في مديريات المرور في المحافظات والادارات المستقلة بها وتعيين المهندسة ديلان عبدالله عمر مديرا عاما لها بالاضافة الى مهامها.

وأضاف البيان أنه بهدف التهنئة بتكليفها بالمنصب ومباشرتها العمل استقبل المدير العام لديوان الوزارة هيمن ميراني، المهندسة ديلان وهنأها بايلائها الثقة، لافتا إلى استحداث هذه المديرية هو الإشراف على التخطيط وصبغ الشوارع وجميع موضوعات هندسة المرور على مستوى الإقليم.

وأضاف البيان أن تكليف السيدة ديلان بهذه المهمة جاء من قبل وزير الداخلية وذلك للنجاح الذي أحرزته في تجربتها في العمل في إدارة قسم هندسة المرور في اربيل كواحدة من السيدات الناجحات في الوزارة في المدة الماضية في عملها وكان لها مع فرق هندسة المرور دور ملحوظ في تخطيط وصبغ شوارع اربيل.

ونوه البيان الى ان مدير عام الديوان تمنى للسيدة ديلان النجاح وأعلن عن دعم الوزير ووزارة الداخلية لنقل تجربتها الناجحة في هندسة مرور اربيل الى المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم.