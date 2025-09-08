كوردستان تدعو الشركات الأمريكية للاستثمار وتطوير البنية الأمنية

شفق نيوز- أربيل

دعا وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الاثنين، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في الإقليم، مؤكداً أن الشراكة مع الولايات المتحدة تمثل أساساً لتحقيق مستقبل "أكثر إشراقاً".

وقال أحمد في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان المنعقد في أربيل، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الأمن يشكل قاعدة أساسية للانتقال نحو الازدهار"، مشيراً إلى التزام "حكومة إقليم كوردستان بتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي والقوانين الجاذبة للاستثمار".

وأضاف أن "وزارة الداخلية تدعم هذه الرؤية من خلال تأمين مواقع الطاقة والمناطق الصناعية والممرات التجارية، وتسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، والإشراف على شركات الأمن الخاصة".

وأشار وزير الداخلية، إلى أن "التهديدات الأمنية ما تزال قائمة، لاسيما نشاط تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى محاولات التهريب والعبور غير القانوني، واستخدام الطائرات المسيّرة ضد البنى التحتية والمدنيين"، مبيناً أن "التعاون مع الشركات الأمريكية ضروري لتطوير البنية التحتية الأمنية وتبني تقنيات حديثة لمواجهة هذه التحديات".

وأكد أن "العلاقة بين كوردستان والولايات المتحدة تقوم على قيم مشتركة مثل الديمقراطية والتعايش والحرية"، مشيراً إلى أن “الأصدقاء الأميركيين وقفوا مع شعب كوردستان في أصعب الأوقات، واليوم نطلب منهم أن يقفوا معنا مجدداً، ليس في الحرب، بل في حماية السلام وبناء الازدهار".