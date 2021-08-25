داخلية الإقليم: قوشتبه قُصفت من مناطق سيطرة القوات العراقية وندعوها لدرء الفتنة

شفق نيوز/ أكد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد يوم الأربعاء أن بلدة "قوشتبة" في محافظة أربيل قد تعرضت إلى قصف صاروخي من المناطق التي تخضع لسيطرة القوات الأمنية العراقية، داعيا تلك القوات إلى إحكام السيطرة على مناطقها المحاذية للإقليم لعدم تكرار مثل هكذا خروقات .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ أربيل أوميد خوشناو، ومحافظ دهوك علي تتر أعلن فيه وزير الداخلية دخول قرار تحويل قضاءي "زاخو"، و"سوران" إلى إدارتين مستقلتين، مشيرا إلى أنه وبسبب الوضع المالي والاقتصادي في العراق والاقليم والمنطقة غير المستقر تقرر فتح بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالخدمات المباشرة للمواطنين في الإدارتين الجديدتين وليست كلها.

وأشار إلى أنه تقرر تشكيل لجنة بممثلية وزارة الداخلية والمالية والاقتصاد مع المحافظتين إضافة إلى مجلس الوزراء لدراسة تطبيق قرار تحويل القضاءين خطوة بخطوة.

وحول قصف ناحية قوشتبة في أربيل قال الوزير: إنه لم نلقِ القبض على اي متهم في هذه الحادثة لأن العجلة التي كانت تحمل منصة الصواريخ كما تم الحديث عنها في وسائل الاعلام المحلية لم تكن في حدود إقليم كوردستان بل كانت موجودة في الحدود التي تخضع لسيطرة القوات الامنية العراقية.

وأضاف "نأمل ألا تقوم القوات الامنية بمنع تكرر هذه حوادث لأنه لا يمكن ان تتعرض كوردستان وعاصمتها إلى مثل هكذا هجمات من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية"، مردفا بالقول: ندعو القوات الامنية المسؤولة في تلك المناطق إلى أن تؤدي الدور المناط بها لوضع حد إلى أولئك الأشخاص الذين يريدون تأزيم الأوضاع، وخلق فتنة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".