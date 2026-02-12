داخلية الاقليم: المجتمع الكوردستاني لا يؤمن بالتطرف وكل من يتبنى هذا الفكر سيخسر

شفق نيوز - اربيل

قال رئيس ديوان وزارة داخلية اقليم كوردستان هيمن ميراني، يوم الخميس، إن المجتمع الكوردستاني لا يؤمن بالتطرف الديني، واي طرف او حزب سياسي يتبنى هذا الفكر سيتلاشى ولن يحصل على تأييد داخل الإقليم.

وقال ميراني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، ان مواجهة التطرف تعني مواجهة فكر، وينبغي منع تهيئة الارضية لانتشار هذا الفكر.

وأضاف أن المجتمع الكوردستاني بطبيعته هو مناهض للتطرف، وأي حزب سياسي إذا مال قليلا الى التطرف، فإنه يخسر في الانتخابات ولا ينجح فيها.

وتابع ميراني القول، إنه "لا تستطيع أي سلطة او حزب فرض التطرف على المجتمع في اقليم كوردستان لأنه منذ آلاف السنين يؤمن بالتعايش المشترك و بالتعددية"، مؤكدا أنه "نعمل على نشر التوعية من مخاطر التطرف عبر الجامعات والمدارس وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام".