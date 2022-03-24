خوشناو يدعو محافظة دياربكر في تركيا لتسيير رحلات جوية مباشرة مع أربيل

شفق نيوز/ دعا أوميد خوشناو رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، إلى تسيير رحلات جوية مباشرة بين أربيل و محافظة ديار بكر التركية.

جاء ذلك في كلمة له على هامش مشاركته في المعرض الصناعي المقام في دياربكر، وقال إن اربيل أصبحت بوابة مهمة في المنطقة والعالم، وإن أهم وأكثر شركات العالم التي تعمل في اقليم كوردستان حاليا هي الشركات التركية ونحن سعيدون بذلك.

وأضاف "هنا اغتنم الفرصة لأوجه الدعوة إلى اصحاب رؤوس الاموال والشركات التركية بأن أفضل فرص الإستثمار تتوفر في إقليم كوردستان وذلك ضمن إطار القانون الذي ينظم العمل، متعهدا بتقديم تسهيلات كبيرة لتلك الشركات والمستثمرين.

وتابع خوشناو بالقول "أجد ان الفرصة مؤاتية لكي ادعو والي دياربكر الى الشروع بالرحلات الجوية المباشرة بين اربيل وديار بكر، قائلا: اننا في اربيل وحكومة اقليم كوردستان مستعدون للبدء بتلك الرحلات.